Италия

Игрок рассказал о том, как игроки приняли решение сократить свои зарплаты.

Крайний полузащитник Ювентуса Хуан Куадрадо поведал, как игроки команды приняли добровольное решение пойти на сокращение зарплат.

"Кьеллини поговорил с клубом, а затем рассказал о своих планам всем нам в социальных сетях. Там мы этот вопрос и обсудили".

"Мы говорили обо всем, что происходило вокруг нас. Это трудный момент для всех, поэтому, естественно, мы все хотели внести свой вклад. Мы надеемся, что подадим пример для других", — заявил Куадрадо на Sky Sport Italia.

Ранее все клубы Серии А официально согласовали решение о сокращении зарплат игрокам первой команды на период кризиса.