Италия

Бывший генеральный директор "россонери" иногда допускал и промахи в трансферной деятельности.

При Адриано Галлиани Милан неоднократно выигрывал Лигу чемпионов и провернул массу удачных трансферов, однако были и переходы, которые не удалось осуществить.

"Тевес должен был перейти в Милан, но этого так и не случилось. Также у нас была договоренность с Роберто Баджо за пять лет до его появления в Милане", — цитирует Галлиани Football Italia.

"Еще мы пытались подписать Дель Пьеро до его перехода в Ювентус. Это один из двух игроков, о чьем несостоявшемся трансфере я жалею больше всего. Падова предложила нам его за 5 миллиардов лир, но мы не были уверены, что молодой парень стоит таких огромных денег".

"То же самое с Криштиану Роналду. Ему было 16, а Спортинг просил где-то 16-17 миллиардов лир".

"Еще мы долгое время убеждали Тотти, но он никогда не хотел покидать Рому".

Милан на момент приостановки Серии А шел на седьмом месте в турнирной таблице.

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