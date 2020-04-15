Италия

Форвард не планирует уходить из команды.

Нападающий Наполи Лоренцо Инсинье хочет продлить действующее соглашение с клубов до 2025 года, утверждает Calciomercato.

Напомним, текущий контракт итальянского футболиста с неаполитанцами истекает в 2022 году, но игрок хочет завершить карьеру в стане "партенопеи".

Отмечается, что нападающий уже отказался от услуг своего агента Мино Райолы и попросил одного из своих адвокатов инициировать переговоры с Наполи о новом контракте.

Напомним, в текущем сезоне Серии А Инсинье провел на поле 23 поединка, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.