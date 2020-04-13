Италия

Полузащитник Наполи решил прекратить сотрудничество с известным агентом.

Лоренцо Инсинье принял решение отказаться от услуг Мино Райолы, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, это решения связано с тем, что итальянский футболист намерен завершить карьеру в Неаполе.

Соглашение Инсинье с Наполи рассчитано до 30 июня 2022 года. Ожидается, что Лоренцо продлит его.

Напомним, что Инсинье и Райола начали сотрудничество в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Бонуччи пожертвовал 120 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, Инсинье — 100 тысяч.

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