Полузащитник Наполи решил прекратить сотрудничество с известным агентом.
Лоренцо Инсинье, Getty Images
13 апреля 2020, 20:28
Лоренцо Инсинье принял решение отказаться от услуг Мино Райолы, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, это решения связано с тем, что итальянский футболист намерен завершить карьеру в Неаполе.
Соглашение Инсинье с Наполи рассчитано до 30 июня 2022 года. Ожидается, что Лоренцо продлит его.
Напомним, что Инсинье и Райола начали сотрудничество в 2018 году.
Ранее сообщалось, что Бонуччи пожертвовал 120 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, Инсинье — 100 тысяч.
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