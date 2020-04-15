Италия

"Россонери" будут искать другие варианты усиления состава.

Милан больше не заинтересован в подписании полузащитников Адама Лалланы и Марио Гетце, сообщает портал Calciomercato.

Контракты игроков с Ливерпулем и Боруссией Д соответственно подходят к концу, и они должны получить статус свободных агентов. Итальянский клуб хотел их подписать летом, но столкнулся с определенными трудностями.

Руководство "россонери" не может договориться с Гетце относительно зарплаты, а Лаллана, по их мнению, вряд ли сможет усилить команду.

Ранее сообщалось, что Милан заинтересован в подписании защитника Динамо Дениса Попова.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.