"Россонери" будут искать другие варианты усиления состава.
Адам Лаллана (слева) и Марио Гетце, Getty Images
15 апреля 2020, 19:41
Милан больше не заинтересован в подписании полузащитников Адама Лалланы и Марио Гетце, сообщает портал Calciomercato.
Контракты игроков с Ливерпулем и Боруссией Д соответственно подходят к концу, и они должны получить статус свободных агентов. Итальянский клуб хотел их подписать летом, но столкнулся с определенными трудностями.
Руководство "россонери" не может договориться с Гетце относительно зарплаты, а Лаллана, по их мнению, вряд ли сможет усилить команду.
Ранее сообщалось, что Милан заинтересован в подписании защитника Динамо Дениса Попова.
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