Италия

Также Рокко Комиссо надеется, что "фиалки" в ближайшее время смогут навязать борьбу за чемпионство в Италии.

Президент Фиорентины Рокко Комиссо заявил, что имеет перед Федерико Кьезой обещание отпустить того в топ-клуб, если поступит правильное предложение.

"Я пообещал Федерико, что мы отпустим его, если поступит правильное предложение от топ-клуба, на которое он согласен".

"Тем не менее, я надеюсь, что в глазах Кьезы ситуация во Флоренции изменилась, надеюсь, что он и его партнеры смогут в будущем навязать борьбу за чемпионство", — цитирует президента Malpensa24.

Ранее Комиссо также заявил, что не собирается в ближайшее время отпускать Кьезу и Кастровилли.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.