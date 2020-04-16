Также Рокко Комиссо надеется, что "фиалки" в ближайшее время смогут навязать борьбу за чемпионство в Италии.
Федерико Кьеза, Getty Images
16 апреля 2020, 11:08
Президент Фиорентины Рокко Комиссо заявил, что имеет перед Федерико Кьезой обещание отпустить того в топ-клуб, если поступит правильное предложение.
"Я пообещал Федерико, что мы отпустим его, если поступит правильное предложение от топ-клуба, на которое он согласен".
"Тем не менее, я надеюсь, что в глазах Кьезы ситуация во Флоренции изменилась, надеюсь, что он и его партнеры смогут в будущем навязать борьбу за чемпионство", — цитирует президента Malpensa24.
Ранее Комиссо также заявил, что не собирается в ближайшее время отпускать Кьезу и Кастровилли.
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