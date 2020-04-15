Италия

Лидеры "фиалок" должны остаться в клубе на следующий сезон.

Рокко Коммиссо поведал о трансферной политике и амбициях Фиорентины на следующий сезон.

"Я сказал, что мне нужны только игроки, которые хотят быть здесь. У Кастровилли длинный контракт, и он непременно останется здесь. Что касается Кьезы, я сохранил его в этом сезоне, и он хочет остаться. Мы сделаем все необходимое, чтобы сделать его счастливым.