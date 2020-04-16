Италия

Новое соглашение будет подписано до 2025 года.

Полузащитник Ювентуса Пауло Дибала, по всей видимости, останется в клубе еще на долгое время.

По информации Sportmediaset, стороны достигли соглашения о продлении действующего контракта аргентинца до 2025 года.

Официальное объявление о продлении соглашения состоится тогда, когда пандемия коронавируса пойдет на спад.

Напомним, ранее легендарный форвард Ювентуса Алессандро Дель Пьеро заявил о том, что Дибала готов стать новым капитаном туринского клуба.

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