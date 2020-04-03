Италия

Легенда туринского клуба рассказал о перспективах Пауло Дибалы в Ювентусе.

Легендарный нападающий Ювентуса Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о форварде туринского клуба Пауло Дибале. Экс-игрок сборной Италии считает, что у аргентинца есть все шансы стать следующим капитаном "старой синьоры".

"Пауло уже носил капитанскую повязку несколько раз. Это произошло не просто так, потому что он уже готов стать капитаном Ювентуса".

"Насколько я знаю его лично, считаю, что за последнее время он стал более зрелым, в первую очередь благодаря реакции, которую он показал после этого лета. Это подчеркивает его рост с точки зрения личности".

"Он всегда был предан своей работе, и я думаю, что он сильно преуспел в этом аспекте. Если сезон возобновится, у Юве есть все, чтобы забрать в свою копилку очередной трофей. Есть команды, у которых также есть шансы на успех, но Ювентус близок к очередному успеху", — заявил Дель Пьеро в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ювентус не может договориться с Дибалой о продлении контракта.

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