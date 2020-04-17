Италия

Бывший защитник Ювентуса не скупится на похвалу для португальца.

Экс-защитник Ювентуса Мехди Бенатья очень высоко ценит футбольные и человеческие качества Криштиану Роналду, которого называет своим другом.

"Криштиану – безоговорочный номер один, как футболист и как человек", — заявил марокканец Goal.

"Он очень умен, даже за пределами поля. Его мозг работает быстрее, чем у кого-либо. Я счастлив быть другом Криштиану. Всегда желаю ему самого лучшего".

Бенатья был игроком Ювентуса, когда летом 2018 к команде присоединился Роналду. Однако уже через полгода марокканец покинул клуб, уйдя в катарский Аль-Духаил.

Криштиану Роналду в свои 35 лет остается лидером атаки Ювентуса, записав на свой счет 25 голов и четыре ассиста в 32 матчах за "бьянконери" во всех турнирах в этом сезоне.

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