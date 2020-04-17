Италия

Бывший футболист глубоко убежден, что "итальянцы должны были целовать землю, по которой он ходил".

Марко Матерацци вспомнил самый резонансный эпизод в истории финалов чемпионатов мира, который случился между ним и Зинедином Зиданом в 2006-м году, когда француз ударил головой в грудь Матерацци и был удален с поля. В последствии "скуадра адзурра" стала чемпионом мира.

Итальянец рассказал о последствиях того конфликта, который стали для него тяжелой ношей даже на Апеннинах.

"Зидана тогда поддержали все французы. Меня же разорвали собственные соотечественники, которых я не считаю настоящими итальянцами. Я — патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика ранила больше всего по окончании того чемпионата мира. Эти люди должны были целовать землю, по которой я шел, после того, как я сравнял счет в финальном матче с Францией", — поведал экс-защитник в прямом эфире в Instagram.

Марко Матерацци известен по своим выступлениям за миланский Интер, с которым выигрывал Лигу чемпионов (2010), пять раз выигрывал Серию А, четыре раза Кубок и три раза Суперкубок Италии. В составе национальной сборной Италии провел 41 матч и выиграл чемпионат мира-2006.

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