Италия

Защитник Лацио может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Барселона хочет подписать центрального защитника Лацио Луиса Фелипе. "Сине-гранатовые" готовы заплатить за игрока 30 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лацио оценивает 23-летнего бразильца в 40 млн евро. Примечательно, что он обошелся "орлам" всего в 750 тысяч евро – римляне купили его в 2016 году в Итуано, тогда выступавшем в бразильской Серии D.

В нынешнем сезоне Луис Фелипе сыграл в 19 матчах Серии А за Лацио, отметившись одним голом и одним пасом.

Контракт бразильца с "орлами" рассчитан до лета 2022 года, и Лацио хотел бы продлить это соглашение.