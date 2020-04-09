Италия

Римляне хотят продлить соглашение с бразильским защитником.

Лацио планирует начать переговоры по новому контракту с защитником Луисом Фелипе, сообщает портал Tuttomercato.

Интерес к 23-летнему центрбеку проявляют такие европейские гранды, как Барселона и Бавария, однако римляне не хотят расставаться со своим игроком. Действующий контракт бразильца с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Луис Фелипе провел 23 поединка в футболке "орлов", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лацио также планирет продлить контракты с Луличем, Пароло и Стракошей.

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