Италия

Тренер сборной Италии Роберто Манчини считает Златана Ибрагимовича одним из лучших футболистов современности.

Вспоминая игроков, с которыми ему пришлось работать за время тренерской карьеры, Роберто Манчини особо отметил Златана Ибрагимовича и сказал, чего не хватает Марио Балотелли.

"Златан Ибрагимович войдет в историю футбола как феноменальный форвард, – цитирует тренера сборной Италии Football Italia. – Я бы поставил его на тот же уровень, что и Лионеля Месси с Криштиану Роналду. Где бы он ни играл, он всегда завоевывал титулы со своими командами, забивая уйму голов".

"Что касается Марио Балотелли... Если бы он думал только о футболе, делал то, что должен, и использовал свой огромный талант, то сейчас бы даже не стоял вопрос о том, брать его или не брать в сборную. Впрочем, для него еще не все потеряно".

Манчини работал с Ибрагимовичем в Интере с 2006-го по 2008 годы, а с Балотелли в Интере с 2007-го по 2008-й, в Манчестер Сити с 2010-го по 2013-й и в сборной Италии начиная с 2018 года.

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