Италия

"Орлы" хотят заполучить в свой состав сразу трех исполнителей.

Лацио предстоящим летом намерен усилить свой состав, сообщает Sky Italia.

Римский клуб хочет подписать защитника Мараша Кумбуллу, однако сделку осуществить будет тяжело из-за конкуренции и запросов Вероны.

Также Лацио попытается заполучить Джакомо Бонавентуру и Оливье Жиру. Примечательно, что оба футболиста могут достаться коллективу Симоне Индзаги бесплатно, так как 30 июня истекают их соглашения с Миланом и Челси.

Ранее сообщалось, что Лацио и Вулверхэмптон заключили трансферный союз.

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