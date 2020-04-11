Италия

Испанец подтвердил договоренность с римским клубом.

Полузащитник Луис Альберто сообщил, что в ближайшее время должен подписать новое соглашение с Лацио.

Действующий контракт испанца с римским клубом истекает в 2022-м, но стороны договорились о продлении до 2025 года.

"Мы должны дождаться окончания ситуации с коронавирусом, но мы находимся на финальной стадии переговоров. Севилья – мой дом, я хотел бы вернуться, но мое будущее связано с Лацио.

Для всех было бы лучше завершить сезон в Серии А. Мы продолжаем верить в скудетто", – приводит слова хавбека сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне Луис Альберто провел 30 поединков в футболке "орлов", забив 5 голов и совершив 14 ассистов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.