Италия

Экс-нападающий Ромы — о том, что до сих пор зол на руководство команды.

Франческо Тотти заявил, что разочарован президентом клуба Джимом Паллоттой.

"Пока ситуация в клубе не изменится, ноги моей не будет в Тригории (клубная база Ромы, — прим). Когда я привожу своего сына Кристиана на тренировку (он играет за молодежку, — прим), я остаюсь за воротами или сижу в машине и чувствую, что вот-вот начну плакать".

"Я отдал клубу 30 лет, но даже не могу войти сюда. Сын время от времени зовет меня посмотреть на его игру, но я не могу этого сделать – это просто убивает меня", — приводит слова Франческо Тотти Football Italia.

Напомним, что Тотти выступал за Рому с 1992 и по 2017 год.

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