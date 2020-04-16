Италия

Кипер Ювентуса, видимо, всерьез намерен выиграть Лигу чемпионов.

Бывший игрок сборной Италии и Ромы Франческо Тотти рассказал, что его экс-коллега по "скуадра адзурра" Джанлуиджи Буффон намерен играть в футбол еще около восьми лет.

"Джиджи хочет играть до 50 лет. Я считаю, что ему по силам играть еще два или три сезона. Кроме того, в команде он является резервным игроком", — заявил "император", общаясь с Фабио Каннаваро.

Напомним, что 42-летний Буффон намерен продлить контракт с Ювентусом еще на один сезон. Мотивацией такого решения, скорее всего, является желание вратаря выиграть Лигу чемпионов, которая ему так и не покорялась.

Ранее другой экс-партнер Буффона Андреа Бардзальи заявил, что предлагал вратарю завершить карьеру и стать тренером.

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