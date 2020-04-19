Италия

Форвард может получить шанс попасть в национальную команду.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что нападающий Брешии Марио Балотелли в будущем все еще может попасть в национальную команду.

"Если он думает только о футболе и делает то, что должен, двери открыты для него, как и для многих других игроков, которые еще не были призваны в ряды сборной".

"Марио, как и все остальные, обладает важными качествами, но это зависит только от него", — сказал Манчини в интервью Sport Mediaset.

Ранее наставник итальянцев заявил, что нападающий Милана Златан Ибрагимович ничем не уступает по уровню игры от Лионеля Месси и Криштиану Роналду.