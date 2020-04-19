Италия

Тренер Шахтера высказался о своем бывшем одноклубнике

Ассистент главного тренера Шахтера Дарио Срна рассказал о взаимоотношениях с полузащитником Интера Николо Бареллой, с которым он защищал цвета Кальяри.

"Когда я впервые приехал в Кальяри, уже через пять дней я знал, что Барелла станет будущим итальянского футбола".

"Николо отличный парень, замечательный игрок и сильная личность, что очень важно в жизни. Когда мы сели вместе пообедать, я сказал ему, что пришло время покинуть Кальяри".

"Он поднялся на высокий уровень, и если он хотел продолжать расти как игрок и личность, он должен был перейти в топ-клуб. Интер помогает проявить свой талант, и через пару лет Барелла станет одним из лучших полузащитников на международной арене", — сказал Срна Cagliarinews24.

Ранее хорват откровенно поведал о том, почему ему пришлось покинуть итальянскую команду, несмотря на желание остаться.