Италия

Армянский хавбек не скрывает желания продолжить карьеру в Серии А.

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за Рому, высказался о своих выступлениях в итальянской Серии А. Если верить информации многих СМИ, римский клуб намерен выкупить контракт армянина или продлить его аренду.

"В Италии люди больше сконцентрированы на тактику, много силового футбола. Здесь очень приятно играть, я получаю удовольствие".

"В Роме мне больше доверяют. Этого не было в МЮ и Арсенале, но я старался и получилось: с Манчестером мы выиграли три трофея — это успех. В Арсенале что-то не получилось. С Эмери у нас были разные взгляды на игру. Такое случается. Я продолжил и нашел счастье в другом месте".

"Вернусь ли я в Лондон? Все зависит от ситуации с пандемией. Время покажет. На данный момент я хорошо себя чувствую в Роме", — заявил Мхитарян в программе Великий футбол.

Ранее сообщалось, что Арсенал отклонил два предложения Ромы по Мхитаряну, запросив за него 18 миллионов фунтов.

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