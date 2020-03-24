Италия

Римляне намерены выкупить контракт арендованного у "канониров" Генриха Мхитаряна.

Рома не оставляет надежд заполучить на постоянной основе полузащитника Генриха Мхитаряна, арендованного у Арсенала — сообщает Football Italia.

Несмотря на то, что экс-игрока Шахтера в Риме преследуют травмы, он успел в 17-ти матчах во всех турнирах забить 6 мячей и отдать 4 результативные передачи, убедив руководство "волков" в своей полезности.

В условиях арендного соглашения отсутствует опция выкупа, а Арсенал готов продать Генриха не менее, чем за 25 миллионов евро. Такая сумма, при условии, что Рома не добудет путевку в Лигу чемпионов (пока занимает пятое место в Серии А и вышла в 1/8 финала Лиги Европы), является слишком большой для "джаллоросси", но они надеются на уступчивость лондонцев.

31-летний полузащитник национальной сборной Армении (86 матчей, 29 голов) выступал за Пюник (87 матчей во всех турнирах, 35 голов), Металлург Д (45, 17), Шахтер (106, 44), Боруссию Д (140, 41), Манчестер Юнайтед (63, 13), Арсенал (58, 9) и Рому (17, 6).

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