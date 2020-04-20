Италия

Похоже, дни защитника в Турине подходят к концу.

Как сообщает Calciomercato, руководство Ювентуса намерено избавиться в будущее трансферное окно от крайнего защитника Маттиа де Шильо.

По данным источника, за ситуацией вокруг итальянского футболиста активно наблюдают в ПСЖ и Валенсии. Действующий контракт игрока истекает в 2022 году.

Отмечается, что продать де Шильо разрешил тренерский штаб, да и руководство хочет разгрузить зарплатную ведомость и пополнить трансферный бюджет.

Ранее главный тренер туринцев Маурицио Сарри также сообщил клубу, каких футболистов нельзя продавать в межсезонье.