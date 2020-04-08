Главный тренер Ювентуса определился с тем, кто точно останется в команде.
Роналду и Де Лигт, getty images
08 апреля 2020, 13:25
Криштиану Роналду и Маттейс Де Лигт останутся в Ювентусе на следующий сезон, сообщает Tuttosport.
Помимо этих двух игроков в список "неприкасаемых" Сарри входят Мерих Демирал, Джорджо Кьеллини и Родриго Бентанкур.
Расстаться же туринцы могут с Миралемом Пьяничем, Маттиа Де Шильо и Даниэле Ругани.
Напомним, что Роналду попал в сферу интересов Пари Сен-Жермен и Манчестер Юнайтед, а Де Лигта связывали с Реалом.
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