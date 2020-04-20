Италия

Габриэле Гравина высказался о возобновлении чемпионата.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что итальянский футбол может сильно пострадать, если чемпионат не станут возобновлять.

"На данный момент есть две явно противоположные группы: те, кто считает, что вся спортивная деятельность должна быть завершено, и другая, к которой принадлежу я, что мы должны продолжить сезон".

"Я не могу быть гробовщиком итальянского футбола. Я обязан защищать футбольное и спортивное движение. Мы беспокоимся не о том, что футбола нет сегодня, а о том, что если футбол не начнется снова, это сильно скажется на его будущем".

"Это можно считать социально-экономическим воздействием в нашей стране наравне с любым другим сектором. Сейчас мы говорим об июне", — сказал Гравина Rai 2.

Напомним, одним из главных противников возобновления чемпионата остается президент Брешии, который заявил, что для его команды сезон окончен.