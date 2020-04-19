Италия

Президент Брешии окончательно отказался допускать свою команду к доигровке сезона-2019/20.

Массимо Челлино решил, что ни при каких обстоятельствах не позволит Брешии играть до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в Италии не наладится.

"Президент Серии А Луиджи Де Сьерво звонил мне и спрашивал, готова ли Брешия играть на нейтральных полях в регионах более безопасных, чем Ломбардия? – цитирует президента Брешии Football Italia. – Я ответил, что Брешия не будет играть нигде, и это мое окончательное решение".

"Мне было сказано, что в таком случае в оставшихся матчах Брешия получит по 0:3 и, естественно, вылетит в Серию В. Я ответил, что для меня здоровье и жизни людей, за которых я отвечаю, важнее. Мы, в отличие от десяти потенциальных банкротов из Серии А, переживем экономический кризис, связанный с пандемией. И когда все закончится, обязательно вернемся в элиту".

Ранее сообщалось, что сам Челлино заболел COVID-19.

Решение о возобновлении или окончательной остановке сезона в Италии должно быть принято в среду, 22 апреля.

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