Англия

Бразильский хавбек близок к переезду в английскую Премьер-лигу.

Полузащитник Наполи Аллан в ближайшее месяцы может сменить клубную прописку и отправиться в новый для себя чемпионат. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, главным претендентом на 29-летнего бразильца является Эвертон, который не первый месяц пытается договориться о сделке с неаполитанским клубом.

Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти лично заинтересован в том, чтобы вновь поработать с Алланом, с которым он хорошо знаком благодаря периоду своей карьеры в Наполи, поэтому итальянский специалист может сыграть ключевую роль в осуществлении этого трансфера.

Отметим, что Эвертон предлагает Аллану контракт до 2025 года с зарплатой 6 миллионов евро + бонусы.

Напомним, ранее агент бразильского хавбека сообщил, что Наполи отклонил предложение ПСЖ по его клиенту в зимнее трансферное окно.

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