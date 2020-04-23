Италия

Бельгиец рассказал о верности "джаллоросси".

Полузащитник Кальяри Роджа Наингголан, контракт которого принадлежит Интеру, заявил, что сожалеет о том, что ушел из Ромы в 2018 году.

"Я оставил свое сердце в Риме, так как это был уникальный опыт. К сожалению, я позволил гордости взять верх над собой, и это заставило меня сменить клуб".

Я пришел в Интер к тренеру, который очень хотел меня там. Я прибыл с большим энтузиазмом, затем я получил травму и у меня были некоторые проблемы. Глядя на статистику, я могу быть доволен, но это был не лучший Наингголан".

"Я все еще надеялся получить еще один шанс, но этого не произошло. Это решение, которое я должен принять. У меня есть еще два года по контракту с Интером, посмотрим, что произойдет, так как многое изменилось в клубе", — цитирует Наингголана Goal.

Ранее сообщалось, что бельгийский футболист может в будущее трансферное окно стать игроком Фиорентины.