Италия

Полузащитник Интера, выступающий на правах аренды за Кальяри, продолжает входить в сферу интересов Фиорентины. Об этом сообщает Football Italia.

"Фиалки" пытались подписать скандального бельгийца еще прошлым летом, однако сам футболист предпочел вернуться в Кальяри.

Информация о том, что "сардинийцы" не будут выкупать контракт Наингголана по причине отсутствия необходимых средств, дала зеленый свет клубу Рокко Коммиссо.

Утверждается, что Фиорентина связалась с Интером, чтобы сообщить о желании арендовать Наингголана на один сезон с обязательным правом выкупа за 20 миллионов евро. Именно эту сумму "нерадзурри" надеются выручить за 31-летнего бельгийца.

В текущем сезоне Раджа Наингголан провел 21 матч в итальянской Серии А, в которых он забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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