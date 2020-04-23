Италия

Бывший вице-президент Милана уверен, что последствия коронавируса могут оказаться катастрофическими для европейских клубов.

Гендиректор Монцы Адриано Галлиани отметил, насколько тяжелый удар наносит пандемия COVID-19 по бюджетам главных клубов Европы.

"Бухгалтерские счета трещат из-за клубных долгов и потери доходов от телетрансляций. Все может закончиться очень драматично", — цитирует Галлиани Football Italia со ссылкой на Telelombardia.

"Дело не только в том, что не хватает последних платежей от ТВ. Нет и выручек со стадионов. И 400 млн евро призовых за еврокубки еще не розданы. Европейские топ-клубы рискуют обанкротиться, сокращения зарплат будет недостаточно".

"Подумайте только – от одного лишь стадиона Барселона получает 50 млн евро в год. Это второй самый посещаемый стадион в Испании".

Ожидается, что на следующей неделе все футболисты Ла Лиги сдадут тесты на коронавирус. Если сезон удастся доиграть, это поможет сократить убытки той же Барселоне.