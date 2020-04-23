Испания

Тестирование должно стартовать на следующей неделе, с 28 апреля.

Все игроки, а также персонал клубов испанской Примеры сдадут тесты на COVID-19, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

Ла Лига уже попросила клубы предоставить списки тех, кто должен будет пройти обследование. Это видится необходимой мерой перед потенциальным возобновлением чемпионата.

Также в Испании были планы завершить сезон на закрытых тренировочных базах для всех футболистов, но игроки наотрез отказались от данной идеи, поскольку риск их здоровью все еще существует.

В Ла Лиге до остановки сезона успели сыграть 27 туров. Турнирную таблицу с 58 очками возглавляет Барселона, а следом за ней с 56 пунктами идет Реал.