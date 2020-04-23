Миланцы могут сорвать джек-пот.
Поль Погба, Getty Images
23 апреля 2020, 18:29
У игрока Манчестер Юнайтед Поля Погба появился еще один вариант продолжения карьеры — миланский Интер. Об этом сообщает Tuttosport.
Издание информирует о том, что представители "нерадзурри" контактировали с агентом футболиста Мино Райолой, обсуждая потенциальный переход на Сан-Сиро другого его клиента Мойзе Кина. Однако, в ходе беседы стороны обсудили и возможность перехода Поля Погба.
Если миланцы попытаются всерьез вступить в трансферную гонку за француза, им придется конкурировать с Ювентусом, Реалом и ПСЖ.
Нынешнее соглашение Погба с "красными дьяволами" рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.
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