Марко Спорьелло предстоит снова одолеть болезнь.
Марко Спортьелло, getty images
23 апреля 2020, 19:20
Голкипер Аталанты Марко Спортьелло стал повторный тест на коронавирус, который вновь показал положительный результат, сообщает Quotidiano.net.
Напомним, болезнь впервые была обнаружена у вратаря 24-го марта — он стал первым игроком в составе бергамасков, у которого выявили заболевание.
Отмечается, что 27-летний итальянский футболист находится на самоизоляции, а его самочувствие оценивается положительно.
Ранее полузащитник Аталанты Руслан Малиновский высказал свое мнение касательно того, какие будут последствия прерывания текущего сезона.