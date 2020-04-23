Италия

Марко Спорьелло предстоит снова одолеть болезнь.

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло стал повторный тест на коронавирус, который вновь показал положительный результат, сообщает Quotidiano.net.

Напомним, болезнь впервые была обнаружена у вратаря 24-го марта — он стал первым игроком в составе бергамасков, у которого выявили заболевание.

Отмечается, что 27-летний итальянский футболист находится на самоизоляции, а его самочувствие оценивается положительно.

Ранее полузащитник Аталанты Руслан Малиновский высказал свое мнение касательно того, какие будут последствия прерывания текущего сезона.