Италия

Хавбек высказался о текущей ситуации в возобновлением турниров.

Полузащитник Алатанты Руслан Малиновский заявил, что очень важно возобновить текущий сезон, а также рассказал о работе под руководством главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

"Если его не доиграть сезон, то в следующем вообще может не быть футбола. Клубы несут финансовые потери, им нужно платить зарплаты. Футбол — это не только команды и игроки. В этой структуре работают миллионы людей. При больших потерях некоторые клубы могут просто исчезнуть".

"Нужно соблюдать все меры безопасности, предоставить возможность телевидению и журналистам освещать матчи, но доиграть сезон".

"Гасперини? В плане тактики у него специфические идеи — не все играют в такой футбол. Это очень интересно и познавательно для футболистов, которые приходят в Аталанту. Думаю, всем понятно, что физическая подготовка должна быть на высоком уровне, иначе трудно исповедовать тот стиль футбола, в который играет наша команда".

"Главное — быть функционально готов. Поэтому за три недели я пробежал на беговой дорожке уже 168 километров. Иногда дистанция меньше, иногда — больше. Бывают скоростные тренировки с высокой интенсивностью. Продолжаем подготовку. Надеюсь, вскоре начнем тренироваться", — сказал Малиновский официальному сайту УАФ.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно хавбек может покинуть Италию, и стать одноклубником Андрея Ярмоленко в Вест Хэме.