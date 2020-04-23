Италия

Поляк все ближе к переезду в Турин.

Как сообщает CalcioMercato, Ювентус раздумывает над тем, делать ли в будущее трансферное окно предложение Наполи о покупке форварда Аркадиуша Милика.

По данным источника, неаполитанцы уведомили туринцев, что за польского футболиста будет необходимо заплатить 40 миллионов евро.

Напомним, что нынешний контракт Милика с Наполи истекает летом 2021 года, однако сторонам не удалось прийти к соглашению касательно его продления. В текущем сезоне нападающий забил 12 голов в 22 поединках во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что в гонку за бомбардиром неаполитанцев готов вступить Шальке.