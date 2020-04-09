Германия

Нападающий Наполи может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Шальке готов предложить Наполи 25 млн евро за 26-летнего польского нападающего Аркадиуша Милика, утверждает AS.

Эта цифра, однако, остается значительно ниже суммы, которую запрашивает президент Наполи Аурелио Де Лаурентис – 40 млн евро. Возможно, неаполитанцам все же придется уступить, поскольку контракт Милика рассчитан до лета 2021 года.

Наполи и Милик пока что не могут договориться о продлении соглашения, поскольку Аркадиуш желает зарабатывать пять миллионов евро за сезон.

Серьезный интерес к поляку приписывают Атлетико: мадридцы якобы готовы обменять его на Диего Косту.

В нынешнем сезоне Милик забил 12 голов в 22 матчах за Наполи в Серии А и Лиге чемпионов.