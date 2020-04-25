Италия

"Волки" намерены заполучить игрока группы атаки предстоящим летом.

Рома заинтересована в услугах Флориана Товена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб пристально следит за полузащитником из Марселя. Он является приоритетным вариантом для римского клуба. Его контракт с французской командой подходит к концу летом 2021 года.

Также Рома следит за Дрисом Мертенсом (Наполи) и Педро (Челси). Их "волки" могут заполучить на правах свободного агента.

Отметим, что на Дриса Мертенса также претендует Ювентус.

В текущем сезоне из-за проблем травм Товен провел лишь два матча в составе Марселя.

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