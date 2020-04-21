Италия

Главный тренер "бьянконерри" хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным.

Маурицио Сарри попросил руководство Ювентуса подписать Дриса Мертенса, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, итальянский специалист донес свое видение до руководства, однако бельгиец, скорее всего, предпочтет перейти в Интер, нежели в Ювентус, из уважения к своей нынешней команде.

Мертенс выступал под руководством Сарри с 2015 по 2018 год. Отметим, что контракт Мертенса с Наполи истекает 30 июня.

В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч в Серии А: на его счету шесть голов и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован лондонский Арсенал.

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