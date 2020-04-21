Главный тренер "бьянконерри" хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным.
ДРИС МЕРТЕНС, GETTY IMAGES
21 апреля 2020, 18:59
Маурицио Сарри попросил руководство Ювентуса подписать Дриса Мертенса, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, итальянский специалист донес свое видение до руководства, однако бельгиец, скорее всего, предпочтет перейти в Интер, нежели в Ювентус, из уважения к своей нынешней команде.
Мертенс выступал под руководством Сарри с 2015 по 2018 год. Отметим, что контракт Мертенса с Наполи истекает 30 июня.
В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч в Серии А: на его счету шесть голов и пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован лондонский Арсенал.
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