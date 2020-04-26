Италия

"Россонери" хотят подписать сербского форварда.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.

Златан Ибрагимович, скорее всего, покинет клуб по окончании сезона, и руководство "россонери" находится в поисках замену ему. Приоритетным вариантом на это место у миланского клуба является сербский форвард.

Йович перешел в Реал прошлым летом из Айнтрахта за 60 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя ассистами

Ранее сообщалось, что в подписании Йовича также заинтересован Арсенал.

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