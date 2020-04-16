Италия

"Россонери" попытаются усилить правый фланг обороны.

Милан пристально следит за ситуацией вокруг защитника Бетиса Эмерсона, сообщает Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

21-летний бразилец выступает за "бетикос" на правах аренды из Барселоны, которая может его вернуть ближайшим летом.

В этом сезоне Эмерсон отыграл 24 поединка, в которых отметился тремя голами пятью результативными передачами.

Отметим, защитник настроен на возвращение в состав "сине-гранатовых".