Голкипер готов остаться в текущей команде, но на своих условиях.
ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА, GETTY IMAGES
27 апреля 2020, 23:48
Джанлуиджи Доннарумма выразил готовность заключить новое соглашение с Миланом, сообщает Tuttosport со ссылкой на Football Italia.
Источник информирует, что 21-летний футболист не против продлить контракт, если его текущая заработная плата в размере шести миллионов евро будет сохранена (после вычитки налогов).
Действующее соглашение голкипера с Миланом рассчитано до 30 июня 2021 года.
В 26 матчах этого сезона Доннарумма пропустил 33 гола в свои ворота.
Ранее сообщалось, что Реал готов заплатить 50 млн евро за Доннарумму.
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