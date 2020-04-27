Италия

Голкипер готов остаться в текущей команде, но на своих условиях.

Джанлуиджи Доннарумма выразил готовность заключить новое соглашение с Миланом, сообщает Tuttosport со ссылкой на Football Italia.

Источник информирует, что 21-летний футболист не против продлить контракт, если его текущая заработная плата в размере шести миллионов евро будет сохранена (после вычитки налогов).

Действующее соглашение голкипера с Миланом рассчитано до 30 июня 2021 года.

В 26 матчах этого сезона Доннарумма пропустил 33 гола в свои ворота.

Ранее сообщалось, что Реал готов заплатить 50 млн евро за Доннарумму.

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