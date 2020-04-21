Испания

"Сливочные" включились в гонку за молодым голкипером.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма предстоящим летом может стать игроком мадридского Реала. Об этом сообщает Milan News со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, "сливочные" заинтересованы в услугах 21-летнего итальянца и готовы выложить за него 50 миллионов евро.

Реал пристально следит за ситуацией с Доннаруммой, переговоры Милана с которым о продлении контракта завершились безуспешно, поскольку Зинедина Зидана не устраивает ситуацией с вратарями в Реале.

Источник утверждает, что французский специалист недоволен текущей формой Тибо Куртуа, поэтому намерен рассмотреть варианты усиления позиции голкипера на трансферном рынке.

Стоит отметить, что на контракте у мадридского Реала находится украинец Андрей Лунин, который в данный момент выступает на правах аренды за Овьедо. В случае подписания нового вратаря, будущее украинского футболиста в стане "сливочных" вновь будет под вопросом.

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