Италия

Аргентинцу предстоит более интенсивное лечение.

Хавбек туринского Ювентуса Пауло Дибала вновь сдал положительный текст на коронавирус. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.

Аргентинец так и не сумел полностью избавиться от недуга и теперь ему предстоит пройти более интенсивное лечение.

В скором времени Дибала сдаст кровь на наличие антител, выработанных при вирусе.

Впервые коронавирус у Дибалы и его девушки был обнаружен 21 марта.

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