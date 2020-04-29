Аргентинцу предстоит более интенсивное лечение.
Пауло Дибала, Getty Images
29 апреля 2020, 10:39
Хавбек туринского Ювентуса Пауло Дибала вновь сдал положительный текст на коронавирус. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.
Аргентинец так и не сумел полностью избавиться от недуга и теперь ему предстоит пройти более интенсивное лечение.
В скором времени Дибала сдаст кровь на наличие антител, выработанных при вирусе.
Впервые коронавирус у Дибалы и его девушки был обнаружен 21 марта.
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