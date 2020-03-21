Италия

Аргентинец стал третьим игроком Ювентуса, который заразился COVID-19.

Пандемия коронавируса продолжает распространяться среди футболистов итальянской Серии А. На этот раз COVID-19 обнаружили у нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Несмотря на то, что у аргентинского футболиста нет никаких симптомов, его тест на наличие болезни в организме показал положительный результат.

Читайте также: Как коронавирус разрушает мировой футбол

Таким образом, Дибала стал третьим игроком Ювентуса, который заболел COVID-19. Ранее этот вирус обнаружили у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Стоит отметить, что Пауло Дибала пребывал в добровольной самоизоляции с 11 марта и продолжает находиться на карантине у себя дома.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.