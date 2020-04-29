Италия

Португалец вспомнил период выступлений в итальянской Серии А.

Легендарный португальский полузащитник Мануэль Руи Кошта отметил топовых нападающих, с которыми ему выпала честь играть в одной команде.

"Мне посчастливилось играть с таким большим количеством отличных нападающих. Как 10-й номер, я не могу жаловаться. В Фиорентине я ассистировал Батистуте, Кьезе, Бальбо, Миятовичу, Эдмундо, Оливейре. В Милане нападающими были Шевченко, Индзаги, Креспо, Вьери. Я был очень счастливым человеком".

"Во время карантина у меня была возможность пересмотреть некоторые старые матчи, сыгранные в составе сборной Португалии на чемпионатах Европы и мира. Было неплохо видеть себя игроком спустя столько лет", — цитирует португальца Viola News.

За свою профессиональную карьеру Руй Кошта защищал цвета Фиорентины, Бенфики и Милана. С "россонери" в 2003-м португалец выиграл Лигу чемпионов.

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