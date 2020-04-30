Италия

Менеджер "россонери" — о секретах успеха команд.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поведал о том, что должен иметь клуб в своем распоряжении, чтобы добиться успеха в соревнованиях.

"Клуб должен быть сильным, организованным и сплоченным, а высшее руководство всегда готово найти решения, а не создавать проблемы".

"У команды должно быть мастерство, но, прежде всего, характер. Побеждающими командами являются те, в которых игроков нелегко тренировать, но они готовы активно участвовать в общей работе".

"Очевидно, что нужен тренер, способный контролировать атмосферу раздевалке, что непросто. Я думаю, что нужны все эти элементы, а не только один, чтобы создать менталитет победителя", — цитирует Пьоли Goal.

Ранее сообщалось, что Милан заинтересован в услугах крайнего защитника Динамо Виталия Миколенко.