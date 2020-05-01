Италия

Главный тренер Ромы намерен сохранить в своем составе английского защитника.

Пауло Фонсека надеется, что Крис Смоллинг продолжит выступать за нынешнюю команду.

"Сделаю все возможное, чтобы сохранить Смоллинга в Роме. Знаю, что он хочет остаться. Посмотрим, что будет дальше".

"Он хороший человек, скромный и профессионал. Он зарекомендовал себя одним из лидеров в раздевалке. Английским защитникам нелегко адаптироваться в Италии, но Смоллинг играет потрясающе", — приводит слова Пауло Фонсеки ESPN.

Напомним, что права на Криса Смоллинга принадлежат Манчестер Юнайтед, а арендное соглашение рассчитано до 30 июня.

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