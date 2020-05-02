Форвард Лацио рассказал о дальнейших планах.
Хоакин Корреа, getty images
02 мая 2020, 10:58
Нападающий Лацио Хоакин Корреа заявил, что однажды хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.
"Я бы хотел сыграть в английской Премьер-лиге. Сейчас я концентрируюсь на Лацио, но мне также нравится АПЛ. Я хотел бы улучшить свой английский".
"Я бы хотел снова поиграть за Эстудиантес однажды, но сейчас у меня все хорошо в Европе, и я хочу продолжать здесь выступать еще несколько лет", — сказал Корреа Tucu.
В текущем сезоне за Лацио футболист провел 27 поединков, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно римляне могут подписать контракт с полузащитником Боруссии Д Марио Гетце.