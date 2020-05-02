Италия

Форвард Лацио рассказал о дальнейших планах.

Нападающий Лацио Хоакин Корреа заявил, что однажды хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

"Я бы хотел сыграть в английской Премьер-лиге. Сейчас я концентрируюсь на Лацио, но мне также нравится АПЛ. Я хотел бы улучшить свой английский".

"Я бы хотел снова поиграть за Эстудиантес однажды, но сейчас у меня все хорошо в Европе, и я хочу продолжать здесь выступать еще несколько лет", — сказал Корреа Tucu.

В текущем сезоне за Лацио футболист провел 27 поединков, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в будущее трансферное окно римляне могут подписать контракт с полузащитником Боруссии Д Марио Гетце.