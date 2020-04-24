Италия

Чемпион мира может достаться "орлам" совершенно бесплатно.

Руководство Лацио раздумывает над заключением контракта с ныне выступающим за дортмундскую Боруссию полузащитником Марио Гетце, сообщает The Laziali со ссылкой на печатную версию La Gazzetta dello Sport.

Контракт 27-летнего игрока с Боруссией истекает 30 июня, поэтому он может перебраться в Италию в качестве свободного агента.

Вызывает сомнения физическая готовность игрока: из-за проблем со здоровьем он не сумел заиграть ни в Баварии, ни в Борусии после возвращения.

Милан и Рома, которым приписывали интерес к Марио, не спешат вступать в переговоры с немцем.

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В нынешнем сезоне Гетце сыграл в 19 матчах за Боруссию Д во всех турнирах, отметившись при этом тремя голами.