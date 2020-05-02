Италия

Ганский полузащитник восхищен экс-игроком сборной Франции.

Кевин-Принс Боатенг выразил свое мнение касательно Франка Рибери, который выступает за Фиорентину.

"Я еще не видел, чтобы кто-то так заботился о других людях, как Франк Рибери. У него невероятный характер и огромное сердце. К тому же, он семейный человек", — приводит слова Боатенга Goal.com.

Отметим, что Кевин-Принс выступает за Бешикташ на правах аренды, а права на него принадлежат Фиорентине.

В текущем сезоне Рибери отыграл 11 матчей в Серии А: на его счету два гола и две результативные передачи.

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